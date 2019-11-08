إحباط محاولة تهريب 2.6 مليون حبة مخدرة في معبر حدود جابر الأردني

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني عن إحباط محاولة تهريب 2.6 مليون حبة مخدرة في معبر حدود جابر.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن "معلومات وردت للأجهزة الأمنية وكوادر إدارة مكافحة المخدرات والجمارك العاملين في معبر حدود جابر حول محاولة أحد الأشخاص من جنسية عربية تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن بعد إخفائها بشكل سري بحمولة المركبة من الفاكهة تمهيدا لتهريبها لإحدى دول الجوار، كما نقلت وكالة "بترا".

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للأجهزة الامنية وكوادر ادارة مكافحة المخدرات والجمارك العاملين في معبر حدود جابر حول محاولة احد الاشخاص من جنسية عربية تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة مركبة شحن تمهيداً لتهريبها لاحدى دول الجوار pic.twitter.com/dvpBTmgx15 — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) November 8, 2019

وتابع الناطق الإعلامي "جرى تشكيل لجنة أمنية لمتابعة تلك المعلومات، حيث تم ضبط مركبة الشحن المشتبه بها فور محاولة دخولها للمملكة وسائقها من جنسية عربية، وبتفتيش مركبة الشحن التي تحمل لوحة أرقام دولة عربية عثر على ما يقارب المليونين وستمائة ألف حبة مخدرة أخفيت بطريقة سرية داخل الصناديق الخشبية التي تحوي الفاكهة وما زال التحقيق جاريا".

ويقع معبر "جابر - نصيب" بين الأردن وسوريا، وتم افتتاحة في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وبقي معبر "نصيب — جابر"، مغلقا منذ العام 2015 عندما أعلن الجانب الأردني إغلاق المعبر عندما سيطرت الجماعات المسلحة عليه في ذلك الحين.