هبوط اضطراري ناجح لطائرة ركاب بعد اشتعالها في الهواء... فيديو

نفذت طائرة تابعة للخطوط الجوية الفنزويلية "أفيور إيرلاينز" على متنها 88 شخصا، عملية هبوط اضطراري ناجحة في مطار بوغوتا بكولومبيا بعد تعطل أحد محركاتها.

ووفقا لموقع "افييشن 24" الخاص بأخبار الطيران العالمية، هبطت الطائرة من طراز "بوينغ 737-400 " بسلام، بعد اشتعالها في الهواء وتم استقبالها في مدرج المطار من قبل عناصر خدمة الطوارئ المحلية.

— Imperfecto e Incorrecto, Terricola💯% (@DrCanita) 23 ноября 2019 г.

وبحسب الموقع لم يسفر الحادث عن أي إصابات حيث تم إجلاء جميع الركاب على وجه السرعة.

وقامت إدارة المطار بإيقاف حركة الملاحة وإغلاق المدرج بسبب تسرب الوقود، ويجري حاليا فحص الطائرة لتحديد كمية الأضرار من قبل المتخصصين.