قائد الحرس الثوري يتوعد بـ"الثأر" من قاتلي قوات الأمن الإيرانية

وأكد أن المتورطين في الاضطرابات لن يفلتوا من قبضة الوسط الاستخباراتي، داعيا في الوقت ذاته، السلطة القضائية إلى إنزال أشد العقوبة بمن وصفهم بـ"المرتزقة".
كما أكد قائد الحرس الثوري أن "جميع القوى العالمية حتى لو اتحدت، لن تكون قادرة على زعزعة صرح الثورة الإسلامية الراسخ قيد أنملة".
وسبق للسلطات الإيرانية أن اتهمت عملاء للولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية بالوقوف وراء الاحتجاجات، التي اندلعت في البلاد عقب قرار رفع أسعار الوقود.
وتحدثت منظمات حقوق الإنسان عن مقتل 115 شخصا على الأقل أثناء الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن الإيرانية.
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