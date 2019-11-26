تركيا تأمر باعتقال 168 شخصا للاشتباه بصلتهم بشبكة غولن

أمرت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، باعتقال 168 شخصا منهم أفراد من الجيش للاشتباه في صلتهم بشبكة رجل الدين فتح الله غولن، التي تقول أنقرة إنها دبرت محاولة الانقلاب عام 2016.

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول، إنه أمر باعتقال اثنين من المدنيين و52 من أفراد الجيش بينهم ضابطان متقاعدان برتبة كولونيل وضابط في الخدمة برتبة لفتنانت كولونيل، واثنان برتبة ميجر طردهما الجيش، وتم القبض على أكثر من نصف الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر اعتقال بحلول صباح اليوم"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وقالت شرطة إسطنبول إنها "اعتقلت 15 من 27 شخصا أصدر المدعون أوامر باعتقالهم في تحقيق منفصل عن استخدام المشتبه بهم لتطبيق باي لوك للرسائل النصية الذي تستخدمه شبكة غولن".

وفي إقليم قونية بوسط البلاد، قالت وكالة "الأناضول" الحكومية، إن "ممثلي الادعاء أصدروا أوامر باعتقال 50 شخصا"، مضيفة أن "المدعين في أنقرة أمروا باعتقال 36 جنديا بالإضافة إلى مدني واحد".

وشنت أنقرة حملة على من تشتبه في أنهم من أنصار غولن، المقيم بالولايات المتحدة، منذ محاولة الانقلاب التي قتل فيها نحو 250 شخصا، وما زالت العمليات التي تستهدف الشبكة جارية.

وفي حملة التطهير المستمرة منذ ثلاث سنوات بعد محاولة الانقلاب، سجنت السلطات أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم.