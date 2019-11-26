بابا الفاتيكان في برقية تحية لبوتين من أجواء روسيا: أصلي لأجلكم ولأجل شعبكم

وجه بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الثلاثاء، برقية تحية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء عبور طائرته أجواء روسيا، في طريق عودته من جولة زار خلالها اليابان وتايلاند.

روما – سبوتنيك. أفاد المكتب الصحفي للحبر الأعظم بأن البابا كتب في برقيته "أرسل لفخامتكم تحياتي القلبية، وأنا أحلق في سماء روسيا عائداً إلى روما من تايلاند واليابان. أؤكد لكم أنني أصلّي لأجلكم ولأجل الشعب الروسي كله، متمنيا لكم بركة الله والسلام والمحبة".

وأشار المكتب إلى أن البابا فرنسيس أرسل كذلك برقيات تحية إلى قادة فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسلوفينيا وكرواتيا، أثناء عبور طائرته عبر أجواء هذه البلدان.

وقام البابا فرنسيس بزيارة رسولية إلى تايلاند واليابان، في الفترة من 19 إلى 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ويذكر في هذا الصدد، أن آخر لقاء عقد بين رئيس الكنيسة الكاثوليكية والرئيس الروسي كان قد تم في الفاتيكان يوم 4 تموز/ يوليو الماضي، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي إلى إيطاليا، حيث أكد الطرفان خلال ذلك اللقاء على المستوى المتميز للعلاقات، وتشابه المواقف تجاه عدد من القضايا الأساسية، بما فيها والحفاظ على القيم المسيحية التقليدية، وكذلك حماية المسيحيين في العالم، وبشكل خاص في الشرق الأوسط.