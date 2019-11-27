الصين تعارض نشر صواريخ أمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادي

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن بكين تعارض نشر صواريخ أمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادي

وأكد نائب وزير الخارجية الصينية رفض الصين انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في وقت سابق إنه يدعم نشر مبكر للصواريخ المتوسطة المدى الأرضية في آسيا.

وانسحبت واشنطن رسميا، من معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع موسكو، متذرعة بمزاعم حول انتهاك روسيا للمعاهدة، الشيء الذي ينفيه الكرملين.

وفي الـ 18 آب/أغسطس الماضي، وبعد أسبوعين من انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة أجرت واشنطن تجربة على صاروخ تقليدي. وأكد البنتاغون أن الصاروخ أصاب الهدف بعدما قطع مسافة تجاوزت 500 كيلومتر.

يتبع...