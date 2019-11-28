أردوغان: نأمل أن يصل العالم الإسلامي إلى الاقتصاد الحلال بالكامل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المنتجات الحلال أصبحت رغبة لكافة الدول الإسلامية، لذا فالعالم الإسلامي بحاجة لتوسيع أسواقه من خلال التطوير والعمل الدؤوب.

جاء ذلك في رسالة للرئيس أردوغان، إلى المشاركين في قمة "حلال" الدولية التي انطلقت اليوم الخميس في إسطنبول بمشاركة 70 دولة، وتستمر حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأعرب الرئيس التركي، في رسالته عن أمله، في أن تحقق القمة ما قامت لأجله، ليصل العالم الإسلامي إلى الاقتصاد الحلال.

قال الرئيس التركي أردوغان إن المنتجات الحلال أصبحت رغبة لكافة الدول الإسلامية، لذا فالعالم الإسلامي بحاجة لتوسيع أسواقه من خلال التطوير والعمل الدؤوب.

جاء ذلك في رسالة للرئيس وجهها للمشاركين في قمة حلال الدولية التي انطلقت، في إسطنبول بمشاركة 70 دولةhttps://t.co/dAG7o4i5dF — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 28, 2019

وانطلقت قمة "الحلال" الدولية بدورتها السابعة، اليوم، برعاية الرئاسة التركية وبالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.

وقال رئيس القمة، يونس أتي، في كلمته الافتتاحية، "لأجل كافة الأجيال في كل أنحاء العالم، اجتمع اليوم ممثلو 70 دولة في العالم لانطلاق قمة الحلال الدولية".

وأشاد آتي بدور منظمة التعاون الإسلامي ودورها في تنظيم هذه القمة.

كما تعهد بالتقدم في كل سنة خطوة للأمام للوصول الى الرزق الحلال والطعام الحلال، وصولاً الى اللذة الحلال، باستخدام المعايير الإسلامية.

وأكد آتي أن "العالم أكبر من 5 دول، كما قال الرئيس التركي، لذا سنوطد خطانا وسنتواصل لأجل أن نعيش مع الحق والحقيقة حتى يصبح هناك معنى لحياتنا".

من جهته، شكر ممثل المركز الإسلامي للتنمية التجارة، عبد العزيز علامي، تركيا حكومة وشعبا، على استضافة القمة، مشيداً بدور القمة في وضع معايير إسلامية للمنتجات الحلال.

وأضاف "تركيا تشكل الشريك التجاري الثاني ضمن 57 دولة، حيث بلغت قيمة تجارتها 77 مليار دولار عام 2017 دون القطاع الصناعي".

ورأى علامي أن لهذه القمة أهمية كبرى، لتلبية مساعي الدول الإسلامية لمواجهة العولمة ومعالجة تبعات التحديات التي تواجه العالم الإسلامي.

ولفت علامي الى أن هذه القمة، في نسخها الماضية، أسهمت في تبادل التجارة بين الدول الأعضاء لا سيما الأغذية الحلال التي وصلت قيمة تبادلها الى 154 مليار دولار، أي ما يعادل 24% من التجارة الاجمالية للدول الأعضاء. بحسب "الأناضول".