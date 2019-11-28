تفاصيل الاجتماع السري وحديث ظريف عن رسالة إلى قطر وأخرى مرتبطة بالسعودية

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل اجتماع سري حضره وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وحديثه عن توجيه رسالة إلى قطر، ورسالة أخرى مرتبطة بالسعودية.

قالت صحيفة "الجريدة" الكويتية إن ظريف وقائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليمان، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، أجروا محادثات مع وفد من حركة "طالبان" الأفغانية.

وأوضحت الصحيفة الكويتية أن الاجتماع كان يقوده من ناحية حركة "طالبان" شقيق رئيس المكتب السياسي للحركة، الملا عبد الغني.

ونقلت "الجريدة" الكويتية عن مصدر في الخارجية الإيرانية، قوله: "المحادثات تطرقت إلى توطيد العلاقات بينهما، ومشاركة طهران في مفاوضات السلام الأفغانية".

وتابع المصدر قائلا "ظريف أبلغ الوفد الأفغاني، أن إيران تتجنب أية لقاءات مع الأمريكيين، لكن المرشد الأعلى علي خامنئي، أعطى ضوءا أخضر للحكومة في هاتين الحالتين فقط للجلوس حول طاولة واحدة مع الأمريكيين".

وكشف ظريف عن رسالتين بعثت بهما إيران، بقوله "أبلغت طهران سلطنة عمان استعدادها للمشاركة في أية مفاوضات أو مؤتمر لحل الأزمة اليمنية بين أنصار الله (الحوثيين) والتحالف بقيادة السعودية".

وأردف قائلا "كما أبلغت قطر أنها مستعدة أيضا للمشاركة في أي مسعى لحل الأزمة الأفغانية".