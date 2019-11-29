الشرطة البريطانية تعلن حادثة جسر لندن هجوما إرهابيا ومقتل المشتبه به

أعلن رئيس قسم محاربة الإرهاب التابع لشرطة لندن، نيل باسو، أن المشتبه به في حادثة جسر لندن قتل على الفور، وقد ثبت على جسده مجسم يشبه العبوة الناسفة، والحادث يعتبر هجوما إرهابيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال باسو: "أستطيع أن أؤكد أن المشتبه به قتل على الفور. ولقد عثر على جسده مجسم لعبوة ناسفة، حسب ما نعتقد".

وكانت الشرطة البريطانية، أعلنت اليوم الجمعة، إصابة رجل بالرصاص بحادث على جسر لندن في قلب العاصمة البريطانية.

وقالت الشرطة البريطانية في بيان لها "نحن في المراحل الأولى من التعامل مع حادث على جسر لندن".

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن عيارين ناريين قد أطلقا. وأظهرت صورة على موقع "تويتر" شاحنة متوقفة على الجسر.