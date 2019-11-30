جونسون: المدانون بالإرهاب يجب أن يقضوا مدة عقوبتهم كاملة

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن المدانين بجرائم إرهابية يجب ألا يسمح لهم بالخروج من السجن مبكرا وذلك بعد الكشف عن أن منفذ هجوم جسر لندن أُفرج عنه من السجن العام الماضي قبل انتهاء مدة عقوبته.

وقال جونسون، اليوم السبت، "أعتقد أن إجراء الإفراج المبكر والتلقائي حيث تُخفض فترة العقوبة للنصف وتتيح لمجرمين خطرين يتسمون بالعنف الخروج مبكرا (من السجن) هو ببساطة أمر عديم النفع. ولديكم بكل أسف دليل قوي للغاية على ذلك بالنسبة لتلك الحالة".

يذكر أن الشرطة البريطانية قتلت، أمس الجمعة، رجلا يرتدي حزاما ناسفا زائفا بعد طعنه عددا من الأشخاص بالقرب من جسر لندن قبل أن يطرحه المارة أرضا.

وأكدت الشرطة مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في الهجوم.

وكشفت الشرطة هوية المنفذ، وقالت إنه كان معروفا للسلطات وأدين في 2012 في جرائم إرهابية.

وقال وزير الأمن البريطاني إن الشرطة لا تبحث عن أي مشتبه بهم آخرين. وكشف أن المهاجم هو عثمان خان البالغ من العمر 28 عاما الذي سبق إدانته بارتكاب جرائم إرهابية وأفرج عنه من السجن العام الماضي.

وأعلن رئيس قسم محاربة الإرهاب التابع لشرطة لندن، نيل باسو، أن المشتبه فيه بحادثة جسر لندن قتل على الفور، موضحا أنه كان يثبت على جسده مجسما يشبه العبوة الناسفة، وأن الحادث يعتبر هجوما إرهابيا.

​وكان جسر لندن مسرحا لهجوم في يونيو/ حزيران عام 2017 عندما قاد ثلاثة مسلحين سيارة فان وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 48 آخرين على الأقل.