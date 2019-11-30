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19:07 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن

    بايدن يجوب ولاية أيوا الأمريكية بالحافلة لكسب الأصوات في الانتخابات الرئاسية

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    يبدأ المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن جولة في الحافلة في ولاية أيوا الأمريكية اعتبارا من اليوم السبت في محاولة لكسب الجماهير لدعمه في الانتخابات.

    وقالت "رويترز" إن جو بايدن يبدأ من اليوم التجول في ولاية أيوا بالحافلة لمدة ثمانية أيام في أطول مسار في حملته الانتخابية لمحاولة حشد تأييد الناخبين بشكل شخصي في ولاية مهمة تراجعت فيها شعبيته في استطلاعات الرأي.

    القائم بأعمال رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكي جوزيف ماغوير
    © REUTERS / LEAH MILLIS
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    ويحاول بايدن، الذي شغل منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما، للحصول على ترشيح الحزب لمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات رئاسية تجرى في نوفمبر /تشرين الثاني 2020 لكنه يواجه عددا ضخما من المنافسين على هذا الترشيح وكثير منهم لديهم حملات تحظى بتمويل أفضل.

    وتعتبرولاية أيوا أول ولاية تحصل فيها الانتخابات التمهيدية في الثالث من فبراير/شباط وبذلك تعد اختبارا أساسيا لموقف المرشحين.

    وأفاد توم فيلساك الحاكم السابق للولاية ووزير الزراعة أن كثيرا من الديمقراطيين في الولاية لم يحسموا أمرهم بشأن المرشحين.

    وأضاف فيلساك، الذي أعلن دعمه لبايدن هذا الشهر، "في نهاية المطاف سيبحثون عن شخصية تدرك السبيل لدفع البلاد للأمام بطريقة واقعية وتقدمية أيضا".

    وبحسب استطلاعات للرأي، فأن بايدن الذي كان يتقدم بفارق يزيد على عشر نقاط في الولاية فقد تفوقه وينافس حاليا المرشح الذي يصعد نجمه بسرعة وهو بيت بوتيجيج (37 عاما) رئيس بلدية ساوث بيند بولاية إنديانا إضافة إلى السناتور إليزابيث وارن والسناتور بيرني ساندرز على الصدارة.

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