إيران تعلق على بيان الخارجية الفرنسية بشأن العقوبات المحتملة

علق رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني على بيان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان بشأن احتمال فرض عقوبات على إيران بسبب فشل طهران في الامتثال لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن لاريجاني قوله: "ستعيد إيران النظر في التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة إذا لجأت أوروبا إلى استخدام آلية تسوية المنازعات ضد إيران، والتي ذكرها لو دريان."

في وقت سابق لم يستبعد وزير الخارجية الفرنسي فرض عقوبات على إيران بسبب عدم الامتثال لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة، وأعلن "إمكانية تطبيق آلية تسوية المنازعات المنصوص عليها في الاتفاق".

وقال لودريان: " ثمة انتهاك إيراني إضافي كل شهرين بحيث أننا نتساءل حالياً، وأقول ذلك بصراحة، حول العودة إلى آلية تسوية المنازعات التي ينص عليها الاتفاق"، وذلك بالنظر إلى انتهاك طهران المتكرر للاتفاق."

وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، استأنفت إيران بتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو. وفي هذا الصدد، أعرب وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة عن قلقهم البالغ.