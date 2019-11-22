الولايات المتحدة تفرض عقوبات على إيران بسبب قطع الإنترنت

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب قطع الإنترنت في إيران.

ونقلت وكالة "فرانس برس" بيانا عن وزير المالية الأمريكي، ستيفن منوشين، قوله إنه تم فرض عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد عزاري جهرومي.

وقالت الوزارة الأمريكية إنها فرضت العقوبات على الوزير الإيراني، بسبب دوره في "الرقابة الواسعة على الإنترنت" في إيران ، بالأخص فيما يتعلق بالاحتجاجات التي اندلعت في البلاد.

وقال منوشين في بيان: "ينبغي أن يعرف الإيرانيون أن الإنترنت المجاني والمفتوح يكشف عدم شرعيتهم، لذلك هم يحاولون فرض الرقابة بشأن الوصول إلى الإنترنت لقمع الاحتجاجات المناهضة للنظام".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد علق على ما وصفه بـ"قطع الإنترنت" في إيران.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "أصبحت إيران غير مستقرة إلى درجة أن النظام حجب نظام الإنترنت الخاص به بالكامل، وذلك كي لا يتمكن الشعب الإيراني العظيم من الحديث عن العنف الهائل الذي يحدث داخل البلاد".

وتابع: "يرغبون انعداما في الشفافية، فهم يعتقدون أن العالم لن يكتشف الموت والمأساة التي يسببها النظام الإيراني!".

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني اعتزامها إعادة خدمة الإنترنت إلى المدن التي لم تسئ استخدامه على حد تعبيرها، وأكدت مجددًا أن قطع الخدمة خلال الأيام الماضية جاء حفاظا على أمن البلاد مع استمرار الاحتجاجات على زيادة أسعار الوقود.

من جهته كان وزير الاتصالات الإيراني، آذر جهرمي، قد أعلن اليوم، أن قطع الإنترنت جاء تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي.

وتشهد العديد من المدن الإيرانية تظاهرات، منذ عدة أيام، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات صباح أمس السبت، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.