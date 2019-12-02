رئيس كوريا الجنوبية: دعم "الآسيان" يعزز حفظ السلام في شبه الجزيرة الكورية

قال الرئيس مون جيه إن، اليوم الاثنين، إن دعم رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) سيمثل قوة كبيرة لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وأكد الرئيس مون في اجتماع كبار مستشاريه، أن كل قادة دول الآسيان أبدوا تأييدهم لجهود الحكومة الكورية الجنوبية لإحلال سلام في شبه الجزيرة الكورية وتحويل المنطقة المنزوعة السلاح إلى منطقة سلام دولية، وفق وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

كما أضاف مون أن برنامجا خاصا لمناقشة قضية شبه الجزيرة الكورية جرى ضمن فعاليات القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية والآسيان وهذه هي المرة الأولى التي تناقش فيها كوريا الجنوبية ودول الآسيان هذه القضية في حوارات بينهما خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأشار مون إلى أن القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية والآسيان والقمة بين كوريا الجنوبية ودول نهر الميكونغ اللتين أقيمتا في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر في مدينة بوسان، أسهمتا في تعزيز وتعميق العلاقات بين كوريا الجنوبية ودول الآسيان.

وقال إن القمتين أسهمتا أيضا في تعميق الصداقة والثقة بين كوريا الجنوبية ودول الآسيان، وتجسيد التعاون بينهما في مجالات الاقتصاد والمجتمع والثقافة والسلام والدبلوماسية والأمن وغيرها.

وأضاف: "التعاون مع الآسيان مهم للغاية في جهودنا المبذولة لتنويع الدبلوماسية والتجارة، وهي مهمتنا الوطنية".

وأوضح أن كوريا الجنوبية ودول الآسيان اتفقتا على توسيع شبكة لاتفاقيات تجارة حرة ثنائية، وتعزيز التعاون الاقتصادي في جميع المجالات مثل التصنيع وصناعة العلوم والتكنولوجيا المتطورة والتمويل والمدينة الذكية والبنية التحتية والزراعة ومصايد الأسماك البحرية والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.