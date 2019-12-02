محكمة الاستئناف الأمريكية ترفض استئناف إدارة ترامب عمليات الإعدام الفيدرالية

رفضت محكمة استئناف أمريكية اليوم الاثنين طلب وزارة العدل بإلغاء قرار من المحكمة الابتدائية أوقف مؤقتا خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستئناف عمليات إعدام السجناء المدانين بارتكاب جرائم فيدرالية معينة بعد توقف دام 16 عاما.

ووجدت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا أن الإدارة "لم تف بالمتطلبات الصارمة" من أجل وقف حكم المحكمة الأدنى.

وكانت الإدارة قد خططت لاستئناف عمليات إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في 9 ديسمبر/ كانون الأول.