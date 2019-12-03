أردوغان يكشف السبب وراء اعتراض تركيا خطط الناتو في البلطيق

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن تركيا ستعارض خطط الناتو في البلطيق في حال لم تعترف الأخيرة بالمنظمات التي نحارب ضدها أنها إرهابية.

وقال الرئيس التركي خلال مؤتمر في أنقرة، "إن تجديد الناتو أمر لا مفر منه، وتتوقع تركيا من الحلفاء أن يبحثوا عن طرق لتوسيع التعاون، بدلاً من البحث عن بدائل، كما تتوقع أن يظهروا تضامنهم بشأن قضية (أنقرة) في مكافحة الإرهاب".

وستعقد قمة الناتو في لندن يوم 3 و4 من ديسمبر/كانون الأول.