تركيا: ترحيل 5 إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية إلى بلادهم الثلاثاء

أعلنت الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، ترحيل خمسة مقاتيلن يحملون الجنسية الألمانية إلى بلادهم يوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "الأناضول" بيان عن الداخلية التركية، أكدت فيه أنه سيتم ترحيل ثلاثة مقاتلين إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية، ونوه البيان أن الترحيل ستم يوم الثلاثاء.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية التركية، نهاية الشهر الماضي، أنه تم ترحيل مقاتلين من تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) من تركيا في إطار برنامج لترحيل أعضاء المنظمة من أصول أجنبية.

وجاء في بيان الداخلية التركية "يتواصل ترحيل أعضاء منظمة "داعش" من الأصول الأجنبية. وفي إطار هذا البرنامج ، تم ترحيل اثنين من الرعايا البلجيكيين من تركيا اليوم".

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، يوم أمس الخميس، أن 11 مسلحا من أصل فرنسي، من تنظيم "داعش" الإرهابي سيتم ترحيلهم، كذلك، من تركيا إلى فرنسا.

هذا واعتقلت سلطات الأمن التركية، خلال الفترة الأخيرة، أعدادًا كبيرة من عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ممن يحملون جنسيات دول أوروبية خلال عملية "نبع السلام" التي قامت بها القوات التركية الشهر الماضي في مناطق شمال شرقي سوريا.