"روستيخ": المعلومات الأمريكية بشأن تطبيقات الهواتف الروسية "قصة رعب" جديدة

وصف ممثل مؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية، اليوم الثلاثاء، معلومات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بشأن التطبيقات الروسية الخاصة بالهواتف المحمولة، بأنها "حشو" و"قصة رعب" جديدة تستهدف روسيا.

وقال ممثل مؤسسة "روستيخ" لوكالة "سبوتنيك": "يبدو هذا وكأنه "قصة رعب" جديدة عن الروس، اخترعها المنافسون. نرى أن الضغط أصبح أداة للصراع في سوق السلاح، حيث نسي شركاؤنا الغربيون كيفية التنافس الشريف. لقد اتجهوا إلى التقنيات المتقدمة في المجال المدني، إلى مطوري تطبيقات الهواتف المحمولة".

وأضاف ممثل مؤسسة: "غالبا ما تحتوي البرامج الأجنبية المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والاتصالات والمعدات الصناعية والأنظمة على "إشارات مرجعية"، مما يتيح الاطلاع على البيانات، والتأثير عن بعد على تشغيل المعدات، وحتى إيقاف تشغيلها. هذا ليس سرا. إنه لأمر خطير".

وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قد أرسل إلى رئيسي مكتب التحقيقات الفدرالي واللجنة الفدرالية للتجارة (إف تي سي) في شهر تموز/ يوليو، موضحا أن تطبيق "فيس أب" الروسي يمكن أن يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وأنه يجب عليهما اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

يشار في هذا الصدد إلى أن شركات المجموعة الإلكترونية اللاسلكية، التي تعتبر جزءا من مؤسسة "روستيخ" الحكومية، تعمل في تطوير وإنتاج البرامج، التي ستتمكن في المستقبل من استبدال نظيراتها الأجنبية في الصناعات الحيوية، كما أن هذه الشركات تعمل في تطوير الحلول ضمن مجال الأمن السيبراني.