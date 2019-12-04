الرئاسة التركية: أردوغان يلتقي ترامب على هامش قمة الناتو

وأدلى فخر الدين ألتون بهذا التصريح على "تويتر"، وقال مكتبه إن الاجتماع استمر نصف ساعة.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ABD Başkanı @realDonaldTrump ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi. pic.twitter.com/fhSnibLefe— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 4, 2019
ويجتمع زعماء دول الحلف بالقرب من لندن في قمة تهدف لحل الخلافات الحادة بشأن الإنفاق والتهديدات المستقبلية التي تشمل الصين، ودور تركيا في الحلف.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيسين "ناقشا أهمية وفاء تركيا بالتزاماتها تجاه الحلف وتعزيز التجارة عبر زيادة حجم التبادل التجاري بمقدار 100 مليار دولار وتحديات الأمن الإقليمي وأمن الطاقة".
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