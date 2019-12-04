الرئاسة التركية: أردوغان يلتقي ترامب على هامش قمة الناتو

قال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، عقد اجتماعا "مثمرا جدا" مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في بريطانيا اليوم الأربعاء.