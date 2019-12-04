ماكرون وترودو وجونسون يسخرون من ترامب... فيديو

تداولت وسائل إعلام عالمية مقطع فيديو يظهر فيه زعماء كل من فرنسا وكندا وبريطانيا وهم، فيما يبدو، يسخرون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

عرضت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والكندي جاستن ترودو، خلال حفل أمس الثلاثاء بقصر باكنغهام في لندن.

ويبدو أن الزعماء الثلاثة كانوا يتحدثون عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بغيابه، رغم أنهم لم يذكروا ترامب بالاسم، لكن أشاروا إلى اللقاءات الصحفية المطولة التي عقدها طوال اليوم، بحسب "الغارديان".