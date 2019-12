بوتين: أمريكا تخطط لعمليات عسكرية في الفضاء

سوتشي - سبوتنيك. قال بوتين خلال جلسة لتطوير الأسطول الروسي، بأن: "روسيا كانت وما زالت تعارض عسكرة الفضاء. وفي نفس الوقت، تتطلب تطورات الموقف أن نولي اهتماماً متزايداً لتعزيز المجموعة المدارية، وأيضاً مجال الصواريخ والفضاء عموماً".

Ministry of Defence of the Russian Federation