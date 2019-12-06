جاويش أوغلو: تركيا بحاجة إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي ولا تستثني "إس-400"

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا تحتاج إلى مزيد من أنظمة الدفاع الصاروخي، ولن تفكر في شرائها من حلفاء الناتو، لأنها لا تستطيع الحصول عليها من الحلف.

روما-سبوتنيك. وأكد جاويش أوغلو في مؤتمر "حوارات البحر المتوسط" المنعقد في مدينة روما الإيطالية: "لأسباب تقنية فقط، أنا مجبر على شراء أنظمة الدفاع الجوي من شخص آخر، حيث لا يمكنني الحصول عليها من حلفائي (حلف الناتو). وفي المستقبل سأحتاج إلى المزيد، إذا لم أستطع الحصول على سيارة باتريوت، فقد تكون من طراز "إس 400" أو غيرها (أنظمة)".

وأضاف الوزير التركي: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفهم ذلك تمامًا، على عكس البنتاغون وإدارته. لكننا نوافق على مواصلة العمل في هذه القضية".

وأشار جاويش أوغلو إلى أن أنقرة حليف للناتو، لكنها أيضًا جارة لروسيا. "نشتري الغاز منهم، وحجم التجارة بيننا ينمو. نحن لا نتفق مع روسيا حول شبه جزيرة القرم، وسلامة جورجيا وحتى بعض القضايا في سوريا. يجب أن أتعاون مع روسيا وهذا التعاون ينمو في أستانا وسوتشي. ومحادثات جنيف مستمرة حتى الآن بفضل نتائج المفاوضات في سوتشي وأستانا".

بدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، والتي تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في منتصف يوليو/تموز.

ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيتم تشغيل منظومة إس-400 بالكامل في أبريل/نيسان 2020. طالبت واشنطن برفض الصفقة وفي مقابل الحصول على أنظمة باتريوت"، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات إف-35 إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات.