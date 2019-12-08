شويغو: روسيا مستعدة للتعاون مع الناتو

يوجنو سخالينسك - سبوتنيك. وقال شويغو خلال برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على أثير قناة "روسيا 1": "قبل خمس سنوات كان لدينا تعاون نشيط في بروكسل، وكنا نعتقد بأنه توجد خيارات للتقدم في تنفيذ الاتفاقيات، إلا أنه وللأسف، لم يتوقف كل ذلك فحسب، بل بدأ بالتراجع".

وتابع الوزير: "الأبواب من جانبنا مفتوحة، ونحن مستعدون للتعاون".

وذكرت صحيفة "هانديلسبلات" الألمانية، أنه من المهم بل من الضروري أن تصبح روسيا عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت الصحيفة عن البواعث والدوافع من وراء أهمية انتساب روسيا إلى عضوية حلف الناتو، إن ذلك قد يجعل الناتو منظمة تعتني بأمن منطقة شاسعة تمتد من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، ويمهد لإطلاق محادثات جديدة حول نزع السلاح النووي، ويفتح طريقا إلى تنظيم الحوار الثلاثي بين واشنطن وموسكو وبكين، ويتيح فرصة مهمة لتعمل واشنطن وموسكو بصورة مشتركة على حفظ الأمن الأوروبي.

وأشارت إلى أن انضمام روسيا سيعزز حلف شمال الأطلسي لأن الأطلسيين لن يعودوا ينظرون إلى روسيا على أنها العدو وينظرون إليها على أنها تضمن الأمن الأوروبي.

وينبغي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برأي الصحيفة، أن يدعو روسيا للانضمام إلى الناتو.