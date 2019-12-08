رئيس وزراء بريطانيا: السباق الانتخابي لم ينته بعد

حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنصاره من الرضا عن الذات قبل الانتخابات العامة المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول والمرجح فوزه فيها، قائلا إن السباق لم ينته بعد.

وأضاف، في كلمة في إطار حملته الانتخابية، "نحن الآن في الشوط الأخير من هذا السباق والذي يمكن فيه للخيول بالطبع تغيير أماكنها.. لم نصل إلى هناك بعد ولا تنسوا ما حدث في 2017. هذه انتخابات تتسم بالمنافسة الشديدة"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم جونسون على حزب العمال المنافس. وفي عام 2017 كانت الاستطلاعات تتوقع فوز المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء آنذاك تيريزا ماي بأغلبية كبيرة لكن انتهى الأمر بخسارة الحزب أغلبيته البرلمانية بعد تعثر حملته.

ويتجه جونسون، إلى الانتخابات المقررة، يوم الخميس، متصدرا استطلاعات الرأي العام وإن كانت بعض الاستطلاعات تشير أيضا إلى أن فرصه للفوز بأغلبية برلمانية ربما لا يمكن التكهن بها.

وأشارت أربعة استطلاعات للرأي إلى تقدم حزب المحافظين بزعامة جونسون على حزب العمال المعارض بفارق يتراوح بين ثماني نقاط و15 نقطة قبل خمسة أيام من الانتخابات التي ستجرى في 12 ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت مؤسسة "سافانتا كومريس" لاستطلاعات الرأي إن تقدم حزب جونسون على العمال تقلص إلى ثماني نقاط من 10 نقاط سجلها في استطلاع سابق نشر يوم الأربعاء، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوجوف" لصالح صحيفة "صنداي تايمز" أن حزب المحافظين عزز تقدمه على حزب العمال قليلا إلى عشر نقاط.