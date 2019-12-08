فرنسا تهدد برد حازم على إدارة ترامب إذا فرضت ضرائب النبيذ والشامبانيا

هدد وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، برد حازم في حال فرضت الإدارة الأمريكية ضرائب على بضائع فرنسية مستوردة، بينها الشامبانيا، مؤكدًا أن بلاده قد تحيل الأمر إلى منظمة التجارة العالمية.

القاهرة - سبوتنيك . وقال لومير، في تصريحات لقناة "فرانس 3"، "نحن مستعدون لتصعيد الأمر إلى المستوى الدولي، وبخاصة منظمة التجارة العالمية"، لافتًا إلى أن الضرائب التي فرضتها باريس على الشركات الرقمية لا تستهدف شركات الولايات المتحدة وحدها، ولكن شركات باقي الدول، وبالتالي لا توجد تفرقة".

وأعلنت الإدارة الأمريكية الاثنين الماضي، اعتزامها فرض ضرائب جمركية إضافية قد تصل إلى 100 بالمئة أي بقيمة 2.3 مليار دولار على البضائع المستوردة من فرنسا مثل النبيذ والشمبانيا.

وتسعى فرنسا لفرض ضريبة على الشركات الرقمية العملاقة تُعرف بضريبة "غافا" نسبة لأول حرف من كل اسم شركة أمريكية عملاقة تعمل في فرنسا وهي: غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل.

تهديد أمريكي بفرض رسوم جمركية على منتجات فرنسية وباريس تتوعد واشنطن "برد أوروبي قوي"🇺🇸 🇫🇷



وجاء التهديد الأمريكي كرد من واشنطن على باريس التي أقرت ضرائب على عمالقة الإنترنت الأمريكيين.#فرنسا #باريس #واشنطن #أمريكا pic.twitter.com/1g9D5rJY4U — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) December 3, 2019

وتعارض الولايات المتحدة هذا الإجراء وتعتبره بمثابة استهداف للشركات الأمريكية، وسبق أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض ضريبة مماثلة على البضائع المستوردة من فرنسا.

ودعا ترامب، في تصريحات مشتركة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، إلى التوصل إلى حل مع فرنسا بشأن الضرائب التي تعتزم فرضها على الشركات الرقمية الأميركية العملاقة.

وقال ترامب: "يمكننا فرض ضرائب إضافية على العديد من البضائع الفرنسية ومن بينها النبيذ الفرنسي، لكن لا نريد الوصول لهذه المرحلة ويجب التوصل إلى حل".

حرب أميركا التجارية تتسع.. ترمب يتوعد فرنسا بفرض ضرائب على "النبيذ" ردا على سياسة ماكرون "الغبية" pic.twitter.com/cUCpkX1HQd — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 27, 2019

من جانبه، قال ماكرون "يجب فرض ضرائب على الشركات الرقمية الأجنبية التي تنافس شركاتنا بغض النظر عن جنسيتها لأنه ليس من العدل ألا نفرض هذه الضرائب".

وأضاف "أعتقد أنه يمكننا التوصل لحل مع الرئيس ترامب حول مسألة الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة".