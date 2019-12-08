فرنسا تهدد برد حازم على إدارة ترامب إذا فرضت ضرائب النبيذ والشامبانيا

وأعلنت الإدارة الأمريكية الاثنين الماضي، اعتزامها فرض ضرائب جمركية إضافية قد تصل إلى 100 بالمئة أي بقيمة 2.3 مليار دولار على البضائع المستوردة من فرنسا مثل النبيذ والشمبانيا.
وتسعى فرنسا لفرض ضريبة على الشركات الرقمية العملاقة تُعرف بضريبة "غافا" نسبة لأول حرف من كل اسم شركة أمريكية عملاقة تعمل في فرنسا وهي: غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل.
تهديد أمريكي بفرض رسوم جمركية على منتجات فرنسية وباريس تتوعد واشنطن "برد أوروبي قوي"🇺🇸 🇫🇷— فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) December 3, 2019
وجاء التهديد الأمريكي كرد من واشنطن على باريس التي أقرت ضرائب على عمالقة الإنترنت الأمريكيين.#فرنسا #باريس #واشنطن #أمريكا pic.twitter.com/1g9D5rJY4U
وتعارض الولايات المتحدة هذا الإجراء وتعتبره بمثابة استهداف للشركات الأمريكية، وسبق أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض ضريبة مماثلة على البضائع المستوردة من فرنسا.
ودعا ترامب، في تصريحات مشتركة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، إلى التوصل إلى حل مع فرنسا بشأن الضرائب التي تعتزم فرضها على الشركات الرقمية الأميركية العملاقة.
وقال ترامب: "يمكننا فرض ضرائب إضافية على العديد من البضائع الفرنسية ومن بينها النبيذ الفرنسي، لكن لا نريد الوصول لهذه المرحلة ويجب التوصل إلى حل".
حرب أميركا التجارية تتسع.. ترمب يتوعد فرنسا بفرض ضرائب على "النبيذ" ردا على سياسة ماكرون "الغبية" pic.twitter.com/cUCpkX1HQd— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 27, 2019
من جانبه، قال ماكرون "يجب فرض ضرائب على الشركات الرقمية الأجنبية التي تنافس شركاتنا بغض النظر عن جنسيتها لأنه ليس من العدل ألا نفرض هذه الضرائب".
وأضاف "أعتقد أنه يمكننا التوصل لحل مع الرئيس ترامب حول مسألة الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة".
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