إيران تعلن عن مفاجأة كبرى للشعب خلال 3 أيام

وقال آذري جهرمي، على هامش ملتقى ومعرض "طهران الذكية"، اليوم الاثنين: "العام الماضي تم توقيع مذكرة تفاهم مع رئيس بلدية طهران للاستفادة من الذكاء الصناعي في العاصمة لتتحول إلى مدينة صحية ونظيفة وآمنة"، وذلك حسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "في الوقت الحاضر هناك الكثير من الجهود في تصميم نموذج حركة السيارات، واليوم لدينا شركات قوية لديها بيانات أكثر قوة من بيانات البلدية وتطبيق ويز".

وتابع وزير الاتصالات الإيراني قائلا: "التكنولوجيا يمكن أن تحول الهياكل القديمة وأيضا تطويرها"، وأضح: "بحلول شهر مارس/ آذار القادم، سيتم تسيير 200 سيارة كهربائية في مجال البريد بلاس Post Plus، كما ستتم إضافة العديد من الدراجات الكهربائية إلى الشركات الناشئة، الأمر الذي لن يؤدي إلى تحسين البريد فحسب بل سيساعد أيضًا في تقليل تلوث الهواء".

وأردف قائلا: "يوم الخميس المقبل، سنعلن للجمهور عن مفاجأة من خلال شبكات الفضاء الافتراضي ووسائل الإعلام".

وتشهد العديد من المدن الإيرانية تظاهرات، منذ الشهر الماضي، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.