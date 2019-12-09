مختبر للمخدرات داخل كنيسة في أمريكا

اعتقلت الشرطة في مدينة بوكستون الواقعة في ولاية مين الأمريكية رجلاً أنشأ مختبرًا للمخدرات في غرفة ألعاب في مبنى الكنيسة الميثودية.

ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أبلغت إدارة كنيسة باكستون المتحدة الميثودية رجال الشرطة مطلع الشهر الجاري عن "نشاط مشبوه" في غرفة الألعاب بالطابق العلوي في المبنى.

— NEWS CENTER Maine (@newscentermaine) 6 декабря 2019 г.

وعثر ضباط الشرطة على مواد تدخل في عملية إنتاج الأمفيتامين وقاموا باحتجاز ماثيو أندرسون البالغ من العمر 33 عاما للاشتباه في قيامه بتصنيع المخدرات.

— Marissa Bodnar (@MarissaWGME) 6 декабря 2019 г.

وبجسب الصحيفة تم احتجاز أندرسون في سجن مقاطعة يورك بسبب عدم تمكنه من دفع غرامة بقيمة 50 ألف دولار، ومن المقرر أن تتم محاكمته في 24 كانون الأول/ يناير المقبل.

الجدير بالذكر أن الأمفيتامينات هي منشطات الجهاز العصبي المركزي، وتصنف إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية هذه المواد بمثابة أدوية من الصف الثاني أيضًا، بسبب إمكانيّة إساءة استخدامها العالية.