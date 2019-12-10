إيران تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى فرنسا بسبب الاحتجاجات

دعت وزارة الخارجية الإيرانية مواطنيها بعدم أو تأجيل السفر إلى فرنسا، أو مغادرتها إن أمكن، وسط ما تشهده البلاد من احتجاجات وإضرابات عامة.

طهران - سبوتنيك. وصرحت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الثلاثاء، "بالنظر إلى الاحتجاجات الشعبية المستمرة في فرنسا خلال العام الماضي، والإضرابات العامة خلال اليومين الماضيين، والاحتجاجات العنيفة في مختلف مدن البلاد، خاصة باريس، ننصح الإيرانيين بشدة بتأجيل سفرهم إلى فرنسا حفاظا على سلامتهم".

وعمت البلاد مظاهرات عارمة، حيث نظمت نحو 250 مظاهرة في عموم أنحاء البلاد.

وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية بأن عدد المتظاهرين قدر بنحو 800 ألف في عموم أنحاء البلاد، موضحة أنه في باريس وحدها خرج نحو 65 ألف متظاهر، فيما أكدت الهيئة العامة للشغل أن عدد المتظاهرين وصل لنحو 1.5 مليون متظاهر، حوالي 250 ألف منهم كانوا في العاصمة باريس.

هذا وأقفل 11 خط مترو (قطار الأنفاق)في باريس من أصل 16 بشكل تام، طيلة اليوم الخميس، فيما شهدت حركة 5 خطوط أخرى عرقلةً كبيرة، بالإضافة إلى إلغاء 90 بالمئة من الرحلات التي تربط بين المدن عبر القطارات.

وأغلق عدد كبير من الجامعات والمدارس في المدن الرئيسية، بسبب تعذر وصول الطلاب، كما شهدت حركة السير زحمةً شديدة نتيجة الضغط على الطرقات الرئيسية.