6 قتلى على الأقل بينهم ضابط شرطة بإطلاق نار في نيو جيرسي الأمريكية... بالفيديو

قال مكتب المدعي العام لمقاطعة هدسون اليوم الثلاثاء إن ضابط شرطة قتل وأصيب اثنان آخران في حادث إطلاق نار في ولاية نيو جيرسي الأمريكية.

واشنطن - سبوتنيك . وقال البيان "يؤكد قائد قوات حرس السواحل أن ضابط شرطة قتل بالرصاص اليوم في جيرسي سيتي. كما أصيب ضابطان آخران ومدني بالرصاص لكنهما في حالة مستقرة".

وبحسب شبكة أخبار "أن بي سي" الأمريكية لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم في جيرسي سيتي بينهم ضابط شرطة.

وقالت شرطة نيو جيرسي في وقت سابق إن ضباط شرطة أصيبوا بالرصاص، اليوم الثلاثاء، في مواجهة بإطلاق نيران كثيفة على حي جيرسي سيتي.

وحسب "أسوشيتد برس" تم إغلاق مدرسة "القلب المقدس" القريبة، ولكن جميع الموظفين والطلاب كانوا في أمان، وفقًا لبيان من أبرشية نيوارك.

وحدث إطلاق نار كثيف بشكل متقطع على مدار ساعة على الأقل على طول طريق رئيسي ولكنه هدأ.

#BREAKING : Police arrest a man at The Holland Tunnel which runs under the Hudson River. It connects Manhattan in New York City and Jersey City, New Jersey. Not clear if related to the jersey city active shooter incident. pic.twitter.com/DPpiSfXpsJ — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) December 10, 2019

واستجابت فرق "التدخل السريع" وشرطة الولاية والوكلاء الفيدراليون وحضروا إلى الموقع، وقامت الشرطة بإغلاق المنطقة بالإضافة إلى المدرسة وبعض المتاجر وسوبر ماركت ومصفف شعر.

وقالت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي باتي هارتمان إن أكثر من ضابط واحد قد أطلق عليه الرصاص لكنها لم تستطع تقديم أية معلومات أخرى.