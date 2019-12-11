"طريق القاهرة – كيب تاون"... معلومات عن حلم ربط شمال أفريقيا بجنوبها

أعرب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، عن أمل بلاده في تحقيق حلم طريق بري وسكة حديد تربط بين العاصمة الجنوب أفريقية كيب تاون ونظيرتها المصرية القاهرة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره الجنوب أفريقي، والذي أكد فيه السيسي على عمق العلاقات بين البلدين.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت، في وقت سابق، عن التخطيط لمشروع طريق القاهرة – كيب تاون، الذي جاء لتسهيل عملية نقل البضائع بريا بين دول أفريقيا، كما سيتيح للمستثمر فرصة نقل البضائع بين الدول الـ9 في زمن قياسي لا يتعدى 4 أيام، ليعد أسهل وأسرع من نقل البضائع عبر البحر.

الخارجية: "المقاولون العرب" تشارك في تنفيذ الشق الأثيوبي من طريق القاهرة- كيب تاون http://t.co/4CRFEHyWrz pic.twitter.com/8K70oKvj4N — أصوات مصرية (@aswatmasriya) December 18, 2014

وعرضت صحيفة "اليوم السابع" معلومات عن الخطط التي وضعت بالفعل لتنفيذ طريق القاهرة – كيب تاون، والذي من المنتظر أن يكون أطول طريق بري في أفريقيا، وكذلك الخطوات التي اتخذت على أرض الواقع حتى الآن.

وقالت الصحيفة إن الطريق الجديد سينطلق من الإسكندرية نحو القاهرة في اتجاه أسوان، مارّا بدول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا وزامبيا وصولا إلى مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، حيث يبلغ طوله 9700 كم.

وتمتد المرحلة الأولى من مشروع الطريق من مدينة الإسكندرية، شمالي مصر، حتى أرقين على الحدود بين مصر والسودان، وسيمر داخل مصر بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ويجرى حاليا العمل على إعداد دراسات تنفيذ المشروع.

من المنتظر أن يكون الطريق الجديد بمثابة محور لحركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية، حيث سيساعد على زيادة حجم التبادل التجاري بين 7 دول أفريقية فضلا عن مصر وجنوب أفريقيا.

زيارة غاية في الأهمية بين رأسي القارة الإفريقية لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون التنموية في أفريقيا . (زيارة لرئيس دولة جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزرا" إلى مصر)، إلى أي مدى نحلم بأن نستيقظ على وجود خط سكةحديد "القاهرة_كيب تاون"، طريقنا إلى القارة سيكتمل بذلك pic.twitter.com/95QyakQC5F — Mahmoud Abohosh (@Mahmoudabohosh1) December 10, 2019

وسيسهل الطريق حركة النقل البري بين الدول المار بها في زمن قياسي لا يزيد عن 4 أيام على عكس البحر الذي يستغرق شهورًا.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هناك أهمية كبيرة للمشروع، حيث قالت الدكتورة هبة البشبيشي، خبيرة الشؤون الأفريقية، إنه يعد أهم مشروعات القارة، مشيرة إلى أنه يساعد بنهوض القارة السمراء تجاريا واقتصاديا، بالإضافة إلى توطيد العلاقات بين الجانبين.

وصرح الدكتور محمد السيد، الباحث في الشؤون الأفريقية، لصحيفة "الوطن" بأن هذا المشروع سيساعد على تنشيط حركة التجارة في الدول الأفريقية، مؤكدا على تحسن اقتصادات هذه الدول بنشاط التجارة.

وأضاف السيد أن المشروع من شأنه تقوية العلاقات بين الدول الأفريقية، وتقارب الثقافات بينهم بشكل أوسع، موضحة أنه يساهم في تفعيل الوحدة الأفريقية بشكل كبير لسهولة التنقل بين دول القارة السمراء.