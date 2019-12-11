طالبان تتبنى تفجيرا قرب قاعدة باغرام الجوية شمالي أفغانستان

أعلنت حركة طالبان، اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي استهدف قاعدة جوية أمريكية شمالي أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن بيان للحركة أنها تبنت المسؤولية عن الهجوم الذي أودى بحياة 2 من المدنيين، بينهما امرأة، وإصابة 73 معظمهم من المدنيين".

BREAKING: The Taliban in a statement claimed responsibility for attack near Bagram airbase that killed two civilians, including a woman, and wounded 73-- mostly civilians . — TOLOnews (@TOLOnews) December 11, 2019

​وانفجرت سيارة مفخخة قرب القاعدة الأمريكية في كابول، صباح اليوم الأربعاء. وقالت وكالة الأنباء "بازفاك"، إنه تم زرع عبوة ناسفة في سيارة بالقرب من قافلة تابعة لحلف شمال الأطلسي.

وأفادت وسائل إعلام أخرى، بأن القوات الأمريكية اشتبكت مع مسلحين بالقرب من القاعدة شمال العاصمة الأفغانية.

وقال مسؤولون أفغان ومسؤولون من حلف شمال الأطلسي، إن انتحاريا فجر نفسه خارج قاعدة باغرام الأمريكية الرئيسية في أفغانستان، اليوم الأربعاء، وفقا لـ"رويترز".

وقالت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في بيان، إن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى أمريكيين أو من التحالف لكن قاعدة طبية تخدم المحليين تضررت بشدة.