فرنسا: تشكيل حكومة "موثوقة" الطريق الوحيد أمام حصول لبنان على دعم مالي دولي

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول، إن تشكيل حكومة لبنانية "موثوقة" قادرة على إحداث إصلاحات، هو الطريق الوحيد من أجل حصولها على دعم مالي دولي.