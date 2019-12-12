انتهاء المهلة الأخيرة لتشكيل حكومة إسرائيلية والكنيست يبدأ في حل نفسه

وبحسب مراسل سبوتنيك ، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون "حل الكنيست" الثانية والعشرين، وقانون تقديم انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين لتاريخ 2 آذار/ مارس المقبل، قبل المصادقة النهائية عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، حيث من المرجح ان تستمر المناقشات إلى ما بعد منتصف الليل.

يتبع...