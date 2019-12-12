فنلندا تزيد واردات الكهرباء من روسيا في 2018

أفادت الموظفة في مركز الإحصاء الفنلندي، مينا نينينين، اليوم الخميس، أن بلادها زادت واردات الكهرباء من روسيا في عام 2018، من 6 إلى 8 تيراواط ساعة.

هلسنكي - سبوتنيك. وقالت نينينين لوكالة "سبوتنيك" :"بشكل عام، تمت تغطية 23 في المئة من إجمالي استهلاك الكهرباء من خلال وارداتها. وتم استيراد معظم الكهرباء من السويد [14 تيراواط ساعة] ومن روسيا [8 تيراواط ساعة]. وأدى تصدير الكهرباء إلى إستونيا إلى زيادة استيراد بلادها من الكهرباء".

وذكر المركز الإحصائي الفنلندي، في وقت سابق، بأنه في عام 2017، تم استيراد 15 تيراواط ساعة من السويد، و6 تيراواط ساعة من روسيا.

وأشار الخبراء إلى أن إجمالي استهلاك الطاقة في فنلندا في عام 2018 بلغ 87.5 تيراواط ساعة، وهو ما يزيد بمقدار 2.5 تيراواط في الساعة عن العام السابق.