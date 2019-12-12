وكالة: بكين وواشنطن تتوصلان لاتفاقية حول التجارة تنتظر توقيع ترامب

توصلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، لاتفاقيات مبدئية حول الصفقة التجارية، التي طالت المفاوضات حولها.

وبحسب ما أفادت وكالة "بلومبرغ"، فقد "تم خلال المفاوضات التوصل لاتفاقيات أساسية حول المرحلة الأولى من الصفقة مع الصين، ومن المنتظر في الوقت الحالي اعتمادها من قبل دونالد ترامب".

هذا وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق اليوم، أن الجانب الأمريكي خلال المفاوضات التجارية مع الصين، خفض الرسوم الحالية لتصدير السلع الصينية للنصف، وذلك بحجم 360 مليار دولار، بالإضافة إلى التراجع عن خطط فرض رسوم جديدة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة "قريبة جدا" من إبرام صفقة تجارية مع الصين، وذلك قبل أيام فقط من فرض رسوم جديدة على الواردات الصينية.

وغرد "ترامب" عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أقترب جدا من صفقة كبيرة مع الصين، إنهم يريدون ذلك، وكذلك نحن".

وتأتي تغريدة ترامب قبل أيام فقط من فرض رسوم جديدة على الواردات الصينية.

ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة رسوما على واردات صينية بنحو 160 مليار دولار، مثل الأجهزة الخاصة بالألعاب الإلكترونية وشاشات الكمبيوتر ولعب الأطفال، يوم الأحد.

وتتفاوض الصين والولايات المتحدة على ما يطلق عليه "المرحلة واحد" من اتفاق يهدف لنزع فتيل النزاع التجاري القائم، لكن لم يتضح إذا كان مثل هذا الاتفاق سيبرم في المدى القصير.

وتطالب الصين بإلغاء الرسوم الحالية التي تفرضها الولايات المتحدة على سلع بقيمة 375 مليار دولار تستوردها من الصين، فضلا عن إلغاء الرسوم المقرر أن تفرض في 15 ديسمبر كانون الأول على بقية صادراتها إلى الولايات المتحدة والبالغة قيمتها 156 مليار دولار.

وطالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين بالتعهد بحد أدنى من المشتريات من المنتجات الزراعية الأمريكية وتنازلات أخرى خاصة بحقوق الملكية الفكرية وفتح أسواق الخدمات المالية في الصين.