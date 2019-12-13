الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا بتمديد العقوبات ضد روسيا

صرح مصدر دبلوماسي مطلع على هامش أعمال القمة الأوروبية، بأن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا يوم الخميس على قرار سياسي بتمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.

بروكسل - سبوتنيك. وقال المصدر المطلع لوكالة "سبوتنيك": إن "قادة الاتحاد الأوروبي أرجأوا المناقشات بشأن المناخ وانتقلوا إلى قضايا أخرى بما في ذلك روسيا. تم تمديد العقوبات".

وكان مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، أعلن يوم الأربعاء، بأنه من المتوقع أن يؤكد قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم اليوم الخميس ، التزامهم بالحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا واتخاذ قرار سياسي بتمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.

وقال المصدر للصحفيين: "سيستمع قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقرير مقدم من قبل فرنسا وألمانيا حول تنفيذ اتفاقيات مينسك ونتائج قمة باريس. ومن المرجح أن يؤكد القادة التزامهم المشترك بالحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا، وكما هو متوقع، سيتم تمديد العقوبات ضد روسيا المرتبطة بتنفيذ اتفاقات مينسك لفترة جديدة.

وقبيل قمة الاتحاد الأوروبي، أجرى رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وأعلن ميشيل عبر حسابه على موقع "تويتر" للتغريدات القصيرة "سوف يستمر الاتحاد الأوروبي بدعم طريق الإصلاح في أوكرانيا، وكذلك سيادة واستقلال ووحدة أراضيها".