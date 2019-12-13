إسرائيل تشيد بفوز جونسون وتعتبره "هزيمة لمعاداة السامية"

أشادت إسرائيل، اليوم الجمعة، بهزيمة حزب العمال البريطاني في الانتخابات باعتبارها "علامة فارقة في طريق الكفاح ضد الكراهية"، وذلك بعد أن اتهمت قيادة حزب العمال بعدم مكافحة معاداة السامية بين صفوفه.

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قائلا: "أهنئ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحزب المحافظين البريطاني على نصر حاسم، هذا ليس مجرد نصر سياسي، إنه انتصار القيم قبل كل شيء"، حسبما نقلت وكالة أنباء "أ ف ب".

وتابع كاتس: "كان شبح معاداة السامية يلوح في الأفق حول هذه الحملة الانتخابية، وصوت الجمهور البريطاني بأغلبية ساحقة ضدها، في رأينا، هي شهادة للتاريخ وللقيم البريطانية، وتعتبر بمثابة معلم مهم في الحرب على الكراهية".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد قال، اليوم الجمعة، عقب فوزه بمقعده في أوكسبريدج، إن نتائج الانتخابات ستمنح حزب المحافظين "تفويضا جديدا وقويا" لإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون: "في هذه المرحلة يبدو أن هذه الحكومة المحافظة نالت تفويضا جديدا وقويا ليس لإنجاز بريكست فحسب لكن لتوحيد البلاد والنهوض بها".

وأظهر استطلاع لآراء المقترعين في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في بريطانيا، الخميس، أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سيفوز بأغلبية مطلقة في مجلس العموم المقبل، مما سيسمح لجونسون بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر شهر يناير/كانون الثاني.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد إيبسوس/موري لحساب وسائل الإعلام البريطانية، فإن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم، مقابل 191 مقعدا لحزب العمال.

وما إن شاع نبأ فوز جونسون حتى قفز سعر الجنيه الاسترليني بنسبة زادت عن 2 في المئة مقابل الدولار وقاربت 2 في المئة مقابل اليورو.