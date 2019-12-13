ألمانيا...العثور على ذخيرة في مبنى سكني شهد انفجارا

قالت الشرطة الألمانية إنها عثرت على عبوات غاز وذخيرة حرب قديمة في أحد شقق المبنى السكني الذي شهد ، اليوم الجمعة، انفجارا أسفرعن مقتل شخص وإصابة العشرات.

وقالت "رويترز" إن مستأجر الشقة رجل يبلغ من العمر 78 عاما، ومن المرجح أن يكون هو الشخص الذي قُتل في الانفجار، والذي يُعتقد أنه نتج عن انفجارغاز. و ذكرت الشرطة على تويتر أن فريقا لتفكيك القنابل يساعد في التحقيقات.

وأصيب ما لا يقل عن 25 شخصا، اليوم الجمعة، في انفجار في مدينة بلانكنبرغ شرقي ألمانيا، وذكر متحدث باسم الشرطة المحلية أنه تم إجلاء السكان من البناية التي وقع فيها الانفجار.

يذكر أن وزارة العدل الألمانية، كانت قد رفضت إصدار أية تعليقات بشأن طلب تسليم الإرهابي الذي قتل في برلين، مشيرة إلى استمرار التحقيقات في القضية.

وقالت وزارة العدل الألمانية لوكالة "سبوتنيك"، الثلاثاء الماضي: "فيما يتعلق بالتحقيق، فهو مستمر. نطلب منكم الاتصال بمكتب المدعي العام".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو طلبت من ألمانيا تسليمها منظم تفجير محطة مترو في موسكو، لكن لم يتم التوصل إلى تفاهم بهذا الصدد.

وطردت الحكومة الألمانية في وقت سابق، اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية بسبب مقتل مواطن جورجي في برلين، فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو مضطرة للرد بالمثل.