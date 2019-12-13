ميركل تعلق على تمديد العقوبات ضد روسيا

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، إن هناك تقدما في حل الأزمة الأوكرانية، لكنها غير كافية لرفع العقوبات عن روسيا.

وأشارت ميركل إلى أنها والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغوا قادة الاتحاد الأوروبي بنتيجة اجتماع "صيغة النورماندي".

وقالت ميركل: قررنا بالإجماع تمديد العقوبات.

وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من اليوم، تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بسبب أزمة أوكرانيا.

الجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. أما روسيا، فقامت ردا على هذه العقوبات، بحظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.

وتتهم بروكسل وواشنطن روسيا بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.