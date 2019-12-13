ترامب: الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق للتجارة مع الصين

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق للتجارة مع الصين.

وقال "ترامب" عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن الصين وافقت على "تغييرات هيكلية كثيرة ومشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والطاقة والسلع المصنعة".

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019

وأكد أن بلاده لا تعتزم فرض رسوما إضافية على المنتجات الصينية في الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر.

.....The Penalty Tariffs set for December 15th will not be charged because of the fact that we made the deal. We will begin negotiations on the Phase Two Deal immediately, rather than waiting until after the 2020 Election. This is an amazing deal for all. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019

وأضاف دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ التفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق التجارة مع الصين على الفور.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدتين على "تويتر"، اليوم الجمعة: "اتفقنا على مرحلة أولى كبيرة للغاية من الصفقة مع الصين. لقد وافقوا على العديد من التغييرات الهيكلية والمشتريات بالجملة للمنتجات الزراعية والطاقة والسلع الصناعية".

وأضاف أن "العقوبات التي كانت سارية المفعول في 15 ديسمبر، لن يتم تطبيقها بسبب حقيقة أننا أبرمنا صفقة. سنبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية على الفور، ولن ننتظر حتى انتخابات 2020. هذه صفقة رائعة للجميع. شكرا لكم".

من جانبه، صرح نائب وزير المالية الصيني أن مفاوضات اتفاق المرحلة الثانية من اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة، ستعتمد على تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى، وفقا لرويترز.