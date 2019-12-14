صحيفة: ترامب متهم باستغلال السلطة وإعاقة عمل البرلمان الأمريكي

بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يهتم إذا جرت محاكمة طويلة لعزله في مجلس الشيوخ معتبرا أن خصومه الأساسيين هم وراء هذه الفكرة للضغط عليه سياسيا ليس إلا.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية في ​تقرير​ لها بشأن إجراءات مساءلة الرئيس الأمريكي، ​دونالد ترامب​، لعزله إلى أن اللجنة القضائية أقرت ب​مجلس النواب الأمريكي​ تهمتين ضد ترامب، هما سوء استغلال ​السلطة​ وإعاقة عمل البرلمان​.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يصوت مجلس النواب في خلال أيام على إقرار التهمتين مشيرة إلى أن ما قام به الديمقراطيون بأنه مقامرة.

وأوضحت الصحيفة أن إقرار المجلس التهمتين يحتاج موافقة ثلثي الأعضاء ويتمتع الديمقراطيون بأغلبية 233 مقابل 197 للجمهوريين.

وأوردت الصحيفة استبعاد زعيم الأقلية ​الجمهورية​ بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونل، لإمكانية إدانة ترامب، حيث أن ذلك سيتطلب تصويت 20 مشرعا من ​الحزب الجمهوري​ ضد الرئيس للوصول إلى حد الثلثين، لافتة إلى أن الديمقراطيين يخشون من أن عددا من مشرعيهم قد يشقوا وحدة الصف في التصويت، وذلك خوفا من خسارة مقاعدهم في ​الانتخابات​ المقبلة.

وشددت الصحيفة على أن "الرأي العام تحرك في اتجاه دعم الرئيس، حيث أظهر استطلاع للرأي في الأسبوع المنصرم أن 51 في المئة يعارضون عزل ترامب، ارتفاعا من 48 في المئة في نهاية تشرين الثاني وهذه هي المرة الأولى التي تعارض فيها أغلبية الناخبين عزل ترامب منذ بداية الإجراءات في أيلول".