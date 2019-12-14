الجهاز القضائي يستبعد إمكانية منح العفو لرئيس الوزراء الإسرائيلي

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن مصادر في الجهاز القضائي تستبعد إمكانية منح العفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت مصادر قضائية إسرائيلية" إن هناك احتمالا للتوصل إلى صفقة يعترف خلالها نتنياهو بجريمة شائنة، مما سيحول دون توليه منصبا في القطاع العام. وأشارت القناة الى انه يوجد في أوساط الحاشية المقربة لنتنياهو، من يعتقد بوجوب التوصل إلى صفقة مع النيابة العامة بهذا الشأن".

وأشارت الهيئة إلى تظاهر عشرات الأشخاص في مفرق "محاناييم" قرب روش بينا احتجاجا على ما يعتبرونه الفساد السلطوي.

ورفع المتظاهرون مكانس ولافتات كتبت عليها شعارات مثل "ننظف الدولة من الفساد".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشار القضائي للحكومة سلم رئيس الكنيست يولي ادلشتاين، نسخة عن لائحة التهم الموجهة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وفقا لما هو متبع في هذه الحالات.

وأشارت تقارير إلى أن "نتنياهو سيكون مرغما على الظهور أمام المحكمة في حال لم يتمكن من الحصول على حصانة من قبل البرلمان تجنبه الظهور أمام المحكمة. ومن أجل الحصول على مثل هذه الحصانة ينبغي أن يوافق أكثر من نصف أعضاء الكنيست في تصويت على قرار كهذا، وهي أغلبية غير متوفرة حاليا".