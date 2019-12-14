ارتفاع حصيلة ضحايا بركان "واكاري" في نيوزيلندا إلى 15 قتيلا

أعلنت شرطة نيوزيلندا، اليوم السبت، مصرع شخصا متأثرا بإصابته جراء انفجار بركان جزيرة "واكاراي"، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 15.

وأضافت الشرطة، في تغريدة عبر "تويتر"، "نؤكد مصرع شخص آخر، في أعقاب انفجار بركان واكاري، لتصل حصيلة الضحايا إلى 15".

وأوضحت الشرطة النيوزيلندية، أن الفقيد تم احتجازه في وقت سابق، بمستشفى "وايكاتو" لتلقي العلاج، إلا أنه لقى مصرعه متأثرًا بإصابته.

Police can confirm a further person has died following the eruption on Whakaari / White Island, bringing the official toll to 15.



The person was earlier being treated at Waikato Hospital.



Police remain focused on supporting families at this terrible time. — New Zealand Police (@nzpolice) December 14, 2019

​وأردفت "الشرطة لا تزال تصب تركيزها على مساعدة العائلات المنكوب في ذلك الوقت العصيب".

وأعلنت السلطات النيوزيلندية البحث عن المفقودين بقوارب مطاطية ووسائل أخرى، في المناطق التي تأثرت بالانفجار البركاني.

وأكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا ارديرن، في تصريحات سابقة، أن حوالي 100 شخص كانوا في المنطقة المجاورة للجزيرة، وأن هناك أشخاص في عدد المفقودين. وأشارت إلى أن معظمهم من السائحين.

ويعد بركان "واكاري" أحد أنشط البراكين في نيوزيلندا، فيما توقعت تقارير حدوث ثوران آخر خلال الساعات المقبلة.