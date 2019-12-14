غوتيريش يوجه دعوة إلى شباب العالم من مصر... فيديو

وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، دعوة إلى شباب العالم، بمناسبة قرب احتفالها بعيدها الـ75 العام المقبل.

وعبر مقطع مصور، عرض في حفل افتتاح الدورة الثالثة لـ"منتدى شباب العالم"، اليوم السبت، في مدينة شرم الشيخ المصرية، قال "غوتيريش": "ستحتفل الأمم المتحدة العام المقبل بعيدها الخامس والسبعين، ولتخليد تلك المناسبة فإن الأمم المتحدة ستفتح حوارا عالميا، إذ أنها في حاجة إلى أفكار الشباب.

وتابع: "أرجو أن تنضموا إلى الحوار وأن تساندونا في بناء عالم أفضل للجميع".

كما أشار أنطونيو غوتيريش في كلمته إلى أن "الشباب يقود عملية التطور على مستوى العالم أجمع، موضحا أن كثيرا منهم تواجههم عقبات تحول بينهم وبين إدراك كامل إمكاناتهم".

وأكد أن "هذا الأمر غير مقبول، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تقر من خلال خطة 2030 للشباب، بأنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون المشاركة الفعالة للشباب".

وأضاف:

"ندعم الشباب للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة، التصدي للنزاع المسلح والقضاء على الفساد، مجابهة الكراهية ودعم حقوق الإنسان، وكذلك أطالبهم بأن يستمروا في تصدرهم لممارسة الضغط اللازم لتناول الحالة الطارئة للتغير المناخي".

ويعقد "منتدى شباب العالم"، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويشهد هذا العام، مناقشة العديد من القضايا المحورية، إضافة إلى العديد من الفعاليات الجديدة، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" المصرية.

ولفتت الموقع المصري، إلى أن "منتدى شباب العالم"، هو منتدى سنوي عالمي، يقام بشرم الشيخ بسيناء المصرية، بمشاركة الرئيس المصري، مشيرة إلى أن المنتدى، انطلق في عام 2017، بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له.

ولفتت الصحيفة إلى أن هدف المنتدى هو إرسال رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، مشيرة إلى أن النسخة الثانية منه في عام 2018، شهدت مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم.

ويناقش المنتدى العالمي، موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والسينما والفن.