أردوغان يبحث غدا مع ميركل مؤتمر برلين حول ليبيا وملف "غولن"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيبحث مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مؤتمر برلين المزمع إقامته لتناول الأزمة الليبية، فضلا عن ملف عناصر تنظيم الداعية التركي المعارض، فتح الله غولن، المتواجدين في ألمانيا.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية، "سأجري غدا الاثنين اتصالا هاتفيا مع ميركل حول منظمة فتح الله غولن و مؤتمر برلين حول ليبيا".

وكانت أنقرة شنت حملة على من تشتبه في أنهم من أنصار غولن ، المقيم بالولايات المتحدة، منذ محاولة الانقلاب التي قتل فيها نحو 250 شخصا، وما زالت العمليات التي تستهدف الشبكة جارية.

وفي حملة التطهير المستمرة منذ ثلاث سنوات بعد محاولة الانقلاب، سجنت السلطات أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم.