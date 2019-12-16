مصادر: "بوينغ" تسعى لخفض أو وقف إنتاج طائرات "737 ماكس"

قالت مصادر لوكالات أنباء إن شركة "بوينغ" الأمريكية تدرس إما خفض أو وقف إنتاج طائرات "بوينغ 737 ماكس".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع إن شركة بوينغ تدرس إما خفض أو وقف إنتاج طائرات "بوينغ 737 ماكس"، المحظور طيرانها حاليا بعد أن قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الأسبوع الماضي، إنها لن توافق على عودة هذا الطراز للخدمة قبل عام 2020.

وأضاف المصدر أن مجلس إدارة أكبر شركة لصناعة الطائرات في الولايات المتحدة بدأ اجتماعا دوريا في شيكاغو يستمر يومين اعتبارا من أمس الأحد.

وتوقع المصدر أن تصدر الشركة إعلانا بشأن خطط الإنتاج لطائرات "بوينغ 737 ماكس" في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين على أقرب تقدير.

وذكرت صحيفة "سياتل تايمز" الأمريكية، أمس الأحد، أن مجلس الإدارة يدرس اقتراحا قدمته الإدارة العليا لوقف إنتاج الطراز 737 مؤقتا.

وقال المصدر المطلع على الأمر لوكالة "رويترز" إن وقف الإنتاج مؤقتا مرجح بشكل أكبر من خفض جديد في الإنتاج، لكن من المحتمل أن تمضي بضعة أسابيع قبل أن يتسنى وقف الإنتاج.

وقالت بوينغ في بيان إن الشركة "ستواصل تقييم قرارات الإنتاج بناء على توقيت وظروف العودة للخدمة التي ستعتمد على موافقات الجهات التنظيمية وربما تتفاوت وفقا للولاية القضائية".

وصدر قرار بحظر تحليق الطائرة 737 ماكس، في مارس/آذار، بعد حادثين لطائرتين من هذا الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا راح ضحيتهما 346 شخصا.