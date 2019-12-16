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    السعودية بين أكثر 10 دول نفوذا في 2019... تعرف إلى القائمة الكاملة

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    صدرت، مؤخرا، قائمة بـ80 دولة حول العالم، مرتبة بحسب قوة نفوذها، والذي يظهر في تصدرها، باستمرار، عناوين الأخبار وتأثيرها في المشهد السياسي العالمي وتشكيل الأنماط الاقتصادية العالمية.

    وتم إعداد هذا التصنيف بالشراكة بين مجموعة BAV، وهي وحدة تابعة لشركة الاتصالات التسويقية العالمية VMLY & R، وجامعة بنسلفانيا، وخلاله تم استطلاع رأي 20 ألف شخص، بحسب موقع "usnews".

    ويعتمد التصنيف على عدة معايير، مثل أداء زعيمها، تحالفاتها الاقتصادية، تأثيرها سياسياً، وقوتها العسكرية. ولم يتغير ترتيب البلدان التسعة الأولى، عن العام الماضي.

     ظلت الولايات المتحدة في القمة، حيث يُنظر إليها على أنها أقوى دولة، لديها أكبر اقتصاد في العالم وأكبر ميزانية عسكرية، حيث تنفق أكثر من 610 مليارات دولار على العتاد العسكري والعسكريين، وجاء ترتيب أقوى 10 دول على النحو التالي.

    1- الولايات المتحدة الأمريكية

    إجمالي الناتج المحلي: 19.4 تريليون دولار

    التعداد السكاني: 325.7 مليون نسمة

    2- روسيا

    إجمالي الناتج المحلي: 1.6 تريليون دولار

    التعداد السكاني: 144.5 مليون نسمة

    3- الصين

    إجمالي الناتج المحلي: 12.2 تريليون دولار

    التعداد السكاني: 1.4 مليار نسمة

    4- ألمانيا

    إجمالي الناتج المحلي: 3.7 تريليون دولار

    التعداد السكاني: 82.7 مليون نسمة

    5- بريطانيا

    إجمالي الناتج المحلي: 2.6 تريليون دولار

    التعداد السكاني: 66 مليون نسمة

    6- فرنسا

    إجمالي الناتج المحلي: 2.6 تريليون دولار

    التعداد السكاني: 67.1 مليون نسمة

    7- اليابان

    إجمالي الناتج المحلي: 4.9 تريليون دولار

    التعداد السكاني: 126.8 مليون

    8- إسرائيل

    إجمالي الناتج المحلي: 350.9 مليار دولار

    التعداد السكاني: 8.7 مليون نسمة

    9- السعودية

    إجمالي الناتج المحلي: 683.8 مليار دولار

    التعداد السكاني: 32.9 مليون نسمة

    10- كوريا الجنوبية

    إجمالي الناتج المحلي: 1.5 تريليون دولار

    التعداد السكاني: 51.5 مليون نسمة

    وحلت بعض الدول العربية في مراكز متقدمة نسبيا في الترتيب، من بينها الإمارات التي جاءت في المركز الحادي عشر، والعراق في المركز التاسع عشر، على الرغم مما تعانيه من حرب ضد الإرهاب.

    وجاءت قطر في المركز الـ24 ، ومصر في المركز الـ29، والأردن في المركز الـ33، ولبنان في المركز الـ36، وسلطنة عمان في الـ42، والمغرب في الـ61، وتونس في الـ63. ويشار إلى أن دولة إستونيا تذيلت القائمة في المركز الـ80 والأخير.

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