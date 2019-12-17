تقرير: جونسون سيسن قانونا يستلزم إتمام ترتيبات البريكست بحلول نهاية 2020

ذكرت قناة (آي.تي.في) أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيستخدم الأغلبية الضخمة التي حصل عليها في سن (قانون اتفاقية الانسحاب) المعدل، مما يستلزم الانتهاء من إجراءات مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في موعد غايته 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل.

وكان المتحدث باسم جونسون قد قال في وقت سابق، إن القوانين اللازمة لتنفيذ البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) ستُعرض على البرلمان يوم الجمعة، وفقا لرويترز.



وعقب نشر هذا التقرير انخفض الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.5 في المئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، وسجل خلال إحدى مراحل التعامل 1.3236 دولار.

وبعد مناقشات استمرت أكثر من ثلاث سنوات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست) يريد جونسون التحرك سريعا لتوحيد بلد قسمته الخلافات بشأن كيفية وموعد وما إذا كان يجب على بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتسببت هذه القضية في شروخ داخل بلدات وقرى بل وأسر.

وشهدت الانتخابات أسوأ نتيجة حققها حزب العمال منذ عام 1935 بعد أن تحول كثيرون من أنصاره الذين يؤيدون ترك الاتحاد الأوروبي إلى حزب المحافظين.

وقال جونسون إنه يدرك أن كثيرين من الناخبين التقليديين لحزب العمال لم يعطوه سوى صوتهم فقط دون ولائهم ولكنه يريد الآن الحفاظ على تأييدهم.