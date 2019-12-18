الرئيس الأفغاني يؤكد للمبعوث الأمريكي رغبة كابول في تحقيق السلام ووقف إطلاق النار

أكد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترغب في تحقيق سلام دائم ووقف إطلاق النار مع حركة طالبان.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الرئاسة، صديق صديقي، عبر "تويتر"، إن الرئيس غني، خلال استقباله المبعوث الأمريكي للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، أكد أن الشعب والحكومة في أفغانستان لا شك يرغبون في تحقيق".

وتابع أن اللقاء بين الجانبين تركز على "تأمين وقف لإطلاق النار والتعاطي مع ملاذات طالبان خارج البلاد".

كما أطلع خليل زاد الرئيس الأفغاني على "لقاءاته الأخيرة في قطر وباكستان ضمن مساعي السلام".