تسجيل
17:34 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    حقل غاز في البحر المتوسط

    رئيس غرف البحر الأبيض يدعو لإعادة إحياء الخط الملاحي بين الإسكندرية وفينيسيا

    © AFP 2019 / AHIKAM SERI
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/101545/54/1015455412.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/201912181043778620-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7/

    طالب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض وغرفة الإسكندرية أحمد الوكيل بضرورة إعادة إحياء الخط الملاحي السريع بين الإسكندرية وفينيسيا أو نابولي.

    سامح شكري وزير الخارجية المصري
    © Photo / Press Office of the Egyptian Ministry of Foreign Affairs
    مصر وإيطاليا تعربان عن قلقهما من التطورات الأخيرة في ليبيا
    القاهرة - سبوتنيك. وقال الوكيل خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي بالقاهرة، اليوم الأربعاء: "إنشاء الخط الملاحي يعد آلية هامة لتحقيق التكامل والتعاون بين مصر وإيطاليا"، مؤكدا "مصر، كانت وستظل مهد الصناعة والتجارة والنقل واللوجيستيات".

    وأضاف الوكيل: "من خلال قناة السويس، تمر نحو 40 في المئة من تجارة العالم، ومصر لديها كبرى موانئ بالبحرين الأبيض والأحمر، مدعومة بأحدث المطارات في أفريقيا، ومرتبطة بشبكة متطورة من السكك الحديدية والطرق المحدثة، يتخللهم عددا كبيرا من الموانئ الجافة والتي ستتكامل مع المناطق اللوجيستية الحديثة، والتي يتم إنشاؤها في أنحاء مصر وخارجها".

    وشدد الوكيل على "ضرورة استغلال القرب الجغرافي والميزات النسبية والتكامل لتتحول مصر وإيطاليا إلى مركز للتصنيع من أجل التصدير، ومصر لديها أكثر من 2.8 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة بدون جمارك أو حصص، وكافة الخدمات اللوجيستية الداعمة لها".

    وقال رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض: "عمليات إعادة إعمار ليبيا والعراق وسوريا واليمن، فرصة متميزة لهذا التعاون، خاصة مع تواجد آلاف الشركات المصرية في تلك الدول، وملايين العمال المصرين".

    وفي 2010 دشنت مصر وإيطاليا الخط البحري للربط بين الإسكندرية وفينيسيا، وطرطوس السورية تحت مسمى "الممر الأخضر"، الذي حلّ مكان خط بحري قديم توقف عام 1992.

    ووسط تحذيرات من فشل الخط البحري، عام 2010، بسبب البيروقراطية في الموانئ وارتفاع أسعار النقل والشحن، رحب مراقبون بالفكرة كونها تختصر الوقت، والتكلفة، بالنسبة لشحن البضائع بين مصر وأوروبا، بالإضافة إلى تفاؤل بشأن عودته بالفائدة على قطاع السياحة في مصر.

    انظر أيضا:

    مناورات بحرية مشتركة بين روسيا وسوريا تبدأ في البحر الأبيض المتوسط
    أردوغان يعلن أن التعاون مع إسرائيل في البحر المتوسط غير مطروح حاليا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ألينا زاغيتوفا خلال مشاركتها في فقرة فنية في بطولة روسيا للتزحلق على الجليد في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا 22 ديسمبر 2017
    أجمل لقطات النجمة الروسية ألينا زاغيتوفا على الجليد
    واشنطن لن تؤثر على تنفيذ مشروع التيار الشمالي-2
    هل تؤثر واشنطن على تنفيذ مشروع "التيار الشمالي-2"؟
    إنفوجرافيك - الدول الأكثر نفوذا في 2019
    الدول الأكثر نفوذا في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك